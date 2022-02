I piatti iconici di Friends nel ricettario ufficiale del Central Perk

Sono passati 26 anni da quando, nel 1994, andò in onda il primo episodio, ma il mito attorno alla serie tv 'Friends' non si è mai esaurito. Un telefilm capace di rimanere a lungo nel cuore dei fan, come ha dimostrato la speciale reunion 2021. Per questo motivo, Panini Comics presenta 'Friends: il ricettario ufficiale del Central Perk', una raccolta di ricette dedicate alla sit-com che ha saputo infrangere ogni record di pubblico.

Il ricettario ufficiale di Friends

Il ricettario di Friends raccoglie 50 ricette, corredate da immagini ispirate ai piatti che hanno scandito le giornate di Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey e Phoebe, seduti sul divano e sulle poltrone del locale più celebre della tv, il Central Perk, per l'appunto.

È proprio l'iconico locale, punto di ritrovo fisso dei sei amici in ogni puntata, il fulcro di ogni proposta culinaria, dalle colazioni alle bevande, passando per i pranzi e i dolci. Non mancano all'appello i biscotti 'coniglietto glassato' di Rachel o le crostatine di frutta ed eggnog di Phoebe, per non parlare dei pretzel 'dì cheese' di Ross e l'energetico immunitario 'non sto male!' di Monica. Gli ingredienti ci sono tutti, e sono arricchiti di foto e citazioni della serie per replicare i piatti visti in tv, ricordando le scene più divertenti e apprezzate, entrate nella memoria degli amanti della serie.