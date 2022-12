‘Cercasi energia’, di Andrea Moccia

I tragici avvenimenti di guerra che hanno scosso l’Europa e il mondo intero hanno posto l’accento su tutto ciò che fino a poco tempo fa era una certezza. Non solo la pace, ma anche la disponibilità delle materie prime, e quindi il loro reperimento e stoccaggio con quesiti importanti sul futuro energetico. In questa nuova pubblicazione, Andrea Moccia risponde a tutte le domande che la crisi energetica ha sollevato nell’opinione pubblica: perché il prezzo della benzina è aumentato? Da cosa dipendono i rincari delle bollette? Dove si trovano i gasdotti più importanti del mondo, come funzionano? È possibile per l’Italia raggiungere l’indipendenza energetica? E se sì, a che costo?

Cercasi energia

Andrea Moccia

Cairo

ISBN 9788830902480

Pag. 224 – 17,00 €