‘Che pasticcio, Mr. Alce!’, di Andreas Steinhöfel, con le illustrazioni di Katja Gehrmann

Il piccolo Bertil a Babbo Natale non ci crede proprio. Una sera, però, un alce parlante precipita nel suo soggiorno: dice di essere il collaudatore della slitta del 'capo', ha preso male una curva sopra l’Irlanda e, cadendo, si è ferito una zampa. Così al bimbo inizia a venire qualche dubbio. I due diventano ben presto amici: finalmente Bertil ha qualcuno che lo capisce davvero! Ma un giorno uno strano vecchietto con la barba bianca si presenta alla porta reclamando Mr. Alce… Un bestseller da 375.000 copie vendute in Germania, tradotto in nove lingue e che ha ispirato due film.



Andreas Steinhöfel è nato a Battenberg nel 1962. Autore di numerosi libri per bambini e ragazzi, ha ricevuto, tra gli altri, il prestigioso Deutscher Jugendliteraturpreis ed è stato nominato per l’Astrid Lindgren Memorial Award e per l’Hans Christian Andersen Award. Oltre a scrivere libri, lavora come traduttore e sceneggiatore. In Italia sono usciti anche Dirk e io e i titoli della serie dedicata a Rico e Oscar (tutti per Beisler Editore).



Katja Gehrmann è nata ad Amburgo nel 1968, ha studiato illustrazione in Messico, Spagna e alla Fachhochschule für Gestaltung di Amburgo. Collabora con diverse riviste per bambini e numerosi editori. Il suo lavoro è stato premiato, tra l’altro, con la Mela d’oro alla Biennale di Illustrazione di Bratislava, tra i più prestigiosi concorsi per illustratori a livello internazionale. Ha inoltre ricevuto la borsa di studio del Museo del libro illustrato di Troisdorf. In Italia è uscito l’albo I cavallucci marini sono esauriti (Babalibri).

Che pasticcio, Mr Alce!

Andreas Steinhöfel, illustrazioni Katja Gehrmann

Terre di mezzo

ISBN: 9791259960474

Pag. 104 – 14,00 € - età 8+