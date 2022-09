Bernardo Zannoni ha vinto il Premio Campiello con il romanzo 'I miei stupidi intenti'

Bernardo Zannoni ha vinto il Premio Campiello 2022 con il romanzo 'I miei stupidi intenti'. Lo scrittore spezzino, 27 anni, si aggiudica la 60ª edizione dello storico riconoscimento letterario organizzato da Fondazione Campiello e Confindustria Veneto. La premiazione è andata in scena nella splendida cornice del Teatro La Fenice, nel corso di una serata condotta da Francesca Fialdini, con le incursioni di Lodo Guenzi, e l'accompagnamento musicale affidato alla voce di Diodato e al violino di Rodrigo D'Erasmo.

Zannoni ha avuto la meglio, a sorpresa e con 101 preferenze, sugli altri quattro finalisti, votati dalla giuria dei letterati tra oltre 350 libri ammessi al concorso. Al secondo posto si è piazzato Antonio Pascale con 'La foglia di fico. Storie di alberi, donne e uomini' (54 voti), al terzo Elena Stancanelli con 'Il tuffatore' (46 preferenze), al quarto Fabio Bacà con 'Nova' (43 voti) e al quinto Daniela Ranieri con 'Stradario aggiornato di tutti i miei baci' (31 voti).

«È la mia prima opera pubblicata e ha già fatto un casino. - ha detto a caldo - Non me lo aspettavo, non mi sono nemmeno preparato un discorso. Grazie a chi ha creduto in me, vengo dal nulla, ho girato l'angolo giusto ieri».

Campiello Giovani

Sabato mattina, Alberto Bartolo Varsalona si era invece aggiudicato la 27ª edizione del Campiello Giovani, il concorso riservato ai giovani tra i 15 e i 22 anni. Palermitano di 21 anni, si è aggiudicato il premio con il racconto “La Spartenza” scelto dalla Giuria dei Letterati, presieduta da Walter Veltroni, tra i cinque racconti arrivati in finale (ne abbiamo scritto in un articolo a parte).