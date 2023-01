‘Chimica coatta’, di AA.VV.

«La chimica come non l’avete mai?studiata. La Scienza Coatta e gli amici chimici vi regalano i ritratti di 53 elementi direttamente dalla tavola periodica. Idrogeno, Litio, Ferro e tanti altri: 53 storie scienziate per ridere, e anche per imparare».

La chimica, dalle superiori all’università, è vista come qualcosa di magico e incomprensibile.

Al giorno d’oggi, le parole chimico e chimica sono spesso associate a qualcosa di negativo, di non naturale. E pensare che noi siamo chimica, tutto è chimica.

A oltre 150 anni dall’anniversario della Tavola Periodica degli Elementi, abbiamo voluto rendere omaggio ai protagonisti di questo tabellone e della nostra esistenza. I grandi risultati ottenuti da La Scienza Coatta, ci hanno spinto a proporre delle pillole scritte in un mix tra dialetto romanesco e italiano, associando delle immagini in grado di mettere in luce le proprietà 'coatte' di ciascuno degli elementi, nonché il loro ruolo chiave nella vita di tutti i giorni.

All’interno del testo, ogni elemento è il personaggio principale della pillola di riferimento: curiosità storiche e scientifiche sono proposte in chiave ironica e leggera, senza rinunciare al rigore concettuale.

Vignette e illustrazioni di The Sando

Chimica coatta

AA.VV.

Illustrazioni The Sando

Momo edizioni

ISBN: 9791280298119

Pag. 112 - 10,00 €