‘Ciclo ‘, di Natalie Byrne

Ciclo è una guida scritta e illustrata da Natalie Byrne che contiene tutto quello c’è da sapere sulle mestruazioni: dall’anatomia, alle fasi mestruali, dai prodotti per il ciclo alla tanto misconosciuta sindrome premestruale passando per consigli, miti e false credenze… è un libro spassoso, inclusivo e irriverente destinato a chiunque: a piccol* e grandi, a mamme e papà, a qualunque persona abbia un utero o lo abbia avuto.

Natalie Byrne è un’ illustratrice latinx che vive a Londra. Nelle sue opere promuove il femminismo intersezionale e affronta questioni sociali come la violenza sessuale, la salute mentale e le pari opportunità. È co-conduttrice di un podcast su solitudine e salute mentale disponibile su Apple Podcast e i suoi lavori sono apparsi su The BBC, The Huffington post, Refinery 29, The Good Trade, Women of Illustration.

Ciclo

Natalie Byrne

Quinto Quarto Edizioni

ISBN 9788885546493

Pag. 240 – 15,00 €, illustrazione, età 10+