‘Cinema neorealista’, di Mario Verdone

Il neorealismo è stato la stagione forse più importante del nostro cinema e più nota a livello internazionale. Ce la racconta in queste pagine uno studioso speciale, Mario Verdone, testimone diretto di quello straordinario cantiere creativo nato sulle ceneri della seconda guerra mondiale e rappresentato da registi come Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Pietro Germi, Alberto Lattuada, Giuseppe De Santis, Alessandro Blasetti. La voce Neorealismo italiano, che Mario Verdone scrisse per l’Enciclopedia Italiana, è qui affiancata da una scelta di saggi che mettono a fuoco ascendenze, legami, connessioni tra cinema e letteratura, tra cinema e teatro: in una staffetta ideale, che disegna inequivocabilmente anche un’eredità emotiva, il discorso si allarga infatti attraverso la voce di Carlo Verdone, popolarissimo attore e regista, e di Luca Verdone, anch’egli regista. Entrambi si ritrovano in questo volume per celebrare la lezione neorealista e gli indimenticati protagonisti di un momento irripetibile della nostra storia culturale, che con la sua forza di immagini e racconto, con i suoi temi e le sue modalità espressive, ha ispirato e influenzato il cinema mondiale dal dopoguerra fino ai nostri giorni.

Mario Oreste Verdone (1917-2009), critico cinematografico, ha insegnato in vari atenei ed è stato collaboratore di diverse testate giornalistiche. Tra le sue opere: Teatro del tempo futurista (Lerici, 1969), Il cinema neorealista, da Rossellini a Pasolini (Celebes editore, 1977), Federico Fellini (Edizioni Il Castoro, 1995), Drammaturgia e arte totale. L’avanguardia internazionale: autori teorie opere (Rubbettino Editore, 2005).

Carlo Verdone è attore, regista, doppiatore e sceneggiatore. Nella sua carriera, iniziata oltre quarant’anni fa, ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra i suoi moltissimi film ricordiamo i più iconici: Un sacco bello (1980), Bianco, rosso e Verdone (1981), Troppo forte (1986), Compagni di scuola (1988), Maledetto il giorno che t’ho incontrato (1992), Viaggi di nozze (1995), fino al recente Si vive una volta sola (2021).

Luca Verdone è regista di film e documentari, tra i quali si ricordano Antologia del neorealismo (1980), 7 chili in 7 giorni (1986), La commedia all’italiana (1988), Il piacere di piacere (2002). È consulente artistico della Fondazione Museo Alberto Sordi.



Cinema neorealista

Mario Verdone

Treccani

ISBN 9788812010530

Pag. 160 - 10,00 €