Qual è il miglior romanzo candidato al Premio Strega (secondo me)

Alla fine, il Premio Strega 2024 dovrebbe essere una faccenda a due. Da una parte L'età fragile di Donatella Di Pietrantonio, per molti vincitrice 'annunciata' del massimo riconoscimento letterario italiano; dall'altra Chi dice e chi tace di Chiara Valerio. Nella classifica che ha delineato la sestina finalista, l'autrice abruzzese è forte del primo posto con 248 voti, la scrittrice di Scauri - frazione laziale dove è ambientato il suo romanzo - si è piazzata al terzo posto, con 213 preferenze. È parer mio, però, che a meritare la vittoria finale sia chi si è 'piazzato' nel mezzo, con 243 voti: Invernale di Dario Voltolini.

Le tre opere più votate al 5 giugno (quando sono stati annunciati i magnifici 6 al Teatro Romano di Benevento) sono più o meno brevi: 192 pagine per L'età fragile, 288 per Chi dice e chi tace (ma nel formato 'mignon' di Sellerio), 144 per Invernale (in una edizione de La Nave di Teseo altrettanto super compatta). Romanzi serrati, con narrazioni che non lasciano spazio a ostacoli o tempi morti. Ciascuna delle tre opere spicca a suo modo: Di Pietrantonio è riuscita a imbastire un telaio sul quale memoria, solitudine e dolore viaggiano su binari tra loro interconnessi; un romanzo che trova la sua grandezza nella complessa investigazione della fragilità che è costante della vita di genitori, figli, di chiunque. Ambiguità, desiderio, quesiti che necessitano di risposta sono invece i capisaldi dell'ultimo lavoro di Chiara Valerio, una sorta di giallo sui generis, dal quale emerge un personaggio femminile come non se ne vedevano da tempo nel panorama letterario italiano. Un personaggio che sembra avere chiari rimandi, quello di Vittoria. Un personaggio di stazza, a suo modo 'mitologico', misterioso e potente, fulcro verso il quale convergono tutti i fili della narrazione. Sono opere, entrambe, persuasive, che hanno da dire. Ma lo ripeto, parere personale, Invernale ha una marcia in più.

Mi sbilancio, e nello sbilanciarmi riprendo le parole, non me ne voglia, di Sandro Veronesi (vincitore del Premio Strega 2020 con Il Colibrì) che in qualità di Amico della Domenica ha proposto Invernale: "Ci sono libri così belli da sbalordire. Cos’hanno in più degli altri? Magari l’autore ha già scritto altri libri molto belli, è una figura nota, apprezzata, i suoi punti di forza sono ben conosciuti e la qualità della sua scrittura non dovrebbe sorprendere nessuno: eppure in quei libri lo fa, sorprende, sbalordisce". Ecco, Invernale di Voltolini, per quanto piccolo e veloce, è un romanzo che sorprende.

Invernale è la storia di Gino Voltolini, il padre dell'autore. Professione macellaio, passa le giornate a separare muscoli, estirpare organi e ossa. E poi li vende ai clienti al mercato di Porta Palazzo di Torino. Un mestiere come tanti altri, ripetitivo e che non lascia spazio a variazioni sul tema, ma che è "traghettatore fra le due sponde della carne", quella viva e quella morta. Per un brutto scherzo del destino, Gino contrae un batterio sul posto di lavoro. Comincia con un’infezione, prosegue con la spossatezza, una diagnosi ferale, protocolli sanitari, viaggi in clinica all’estero. Dario, il figlio, è solo ventenne, vede di fronte a sé il padre deteriorarsi e intende la vicinanza del congedo.

Quello di Voltolini è un romanzo ritmato, cadenzato, con una velocità narrativa che non infastidisce, anzi. La punteggiatura e alle volte anche la sua quasi totale mancanza, se non a fine frase accrescono la drammaticità, rendono l'opera un centrifugato di emozioni, acuiscono il percepito, accrescono lo spaesamento a inizio narrazione. Invernale è un romanzo di tagli, spaccature, carne, sangue e dolore. È un crescendo di emozioni che si incuneano allo stesso modo in cui il coltello incide e si insinua nella carne. Si scende nella profondità dell'animo umano, si sperimenta ciò che forse non si è sperimentato prima, ma si riesce comunque a coglierne la terribile drammaticità. Invernale è un romanzo senza dialoghi - non ne ha bisogno -, ma dialoga con il lettore come pochi altri.

Per completezza, gli altri tre romanzi in lizza per la vittoria sono Romanzo senza umani di Paolo di Paolo (Feltrinelli) Aggiustare l'universo di Raffaella Romagnolo (Mondadori) e Autobiogrammatica di Tommaso Giartrosio (minimum fax).