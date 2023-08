Botti di fine estate: tra i più attesi l'ultimo McCarthy, il re dell'horror e Allende

Quello dalle vacanze estive sarà un rientro molto importante per il panorama editoriale italiano. Già dai primi giorni di settembre, infatti, saranno moltissime le uscite 'di spessore' in libreria, con graditi ritorni e romanzi molto attesi. Riflettori puntati sul ritorno della señora del romanzo sudamericano, la peruviana Isabel Allende, ma anche sul nuovo lavoro di Muriel Barbery, autrice francese vero e proprio caso editoriale nel 2007 con L'eleganza del riccio, romanzo capace di vendere oltre 2 milioni di copie nel primo anno di vita, e 5 a cinque anni dalla prima ristampa. Ma la palma di più atteso va a Stella Maris, l'ultimo di Cormac McCarthy.

Stella Maris (Einaudi)

In uscita a settembre per Einaudi, Stella Maris è il sequel de Il Passeggero di Cormac McCarthy, testamento del grandissimo narratore statunitense deceduto lo scorso 13 giugno. Il secondo capitolo del dittico racconta la storia di Alicia, ed è strutturato sotto forma di dialogo tra lei e il suo psichiatra in un istituto psichiatrico del Wisconsin. Alicia, candidata al dottorato in matematica all'Università di Chicago, riceve una diagnosi di schizofrenia paranoica.

Il vento conosce il mio nome (Feltrinelli)

Il nuovo romanzo di Allende, Il vento conosce il mio nome, uscirà il 12 settembre per Feltrinelli. Una storia di violenza e redenzione attraverso le vicende intrecciate di un bambino e una bambina, uniti dallo sradicamento. La trama: Vienna, 1938. Samuel Adler è un bambino ebreo di sei anni il cui padre scompare durante la Notte dei cristalli, quando la sua famiglia perde tutto. La madre, per salvarlo, lo mette su un treno che lo porterà dall’Austria all’Inghilterra. Arizona, 2019. Anita Díaz, sette anni, sale su un altro treno con sua madre per sfuggire a un pericolo imminente nel Salvador e cercare rifugio negli Stati Uniti.

Operazione anime erranti (La Nave di Teseo)

Uscirà il 5 settembre, per La Nave di Teseo, Operazione anime erranti, attesissimo ritorno del premio Pulitzer Richard Power. Il romanzo, già finalista al National Book Award, spiega l'editore "è un potente romanzo sull’innocenza dell’infanzia, che trasforma un reparto di chirurgia pediatrica in un’isola di fantasia, dove si intrecciano le storie dei bambini di ieri e di oggi, le colpe sempiterne degli adulti e la fiducia negli attimi sorprendenti che ci possono riscattare".

Fino alla fine (Fazi Editore)

Dopo il successo di Una famiglia moderna, il 26 settembre esce per Fazi Editore Fino alla fine, il nuovo romanzo di Helga Flatland, una delle più apprezzate scrittrici norvegesi del nostro tempo. Il romanzo si incardina sul difficile rapporto tra una madre e una figlia, fatto di silenzi e recriminazioni, che emerge in tutta la sua fragilità di fronte a un dramma comune. Magistrale fotografia di una vita giunta al tramonto: un momento carico di pathos e di poesia, catturato con una precisione millimetrica.

Un'ora di fervore (edizioni e/o)

Un'ora di fervore, in uscita per edizioni e/o il 20 settembre prossimo, è il nuovo romanzo di Muriel Barbery. Con quest'opera conclude il 'dittico giapponese' cominciato con Una rosa sola. La vicenda: Haru Ueno è un giovane della cittadina montuosa di Takayama, dove il padre commercia in saké, ma la vita di provincia gli va stretta e, approdato a Ky?to all’età di vent’anni, brucia le tappe di una carriera folgorante che in breve lo vede diventare uno dei mercanti d’arte contemporanea più affermati del suo tempo. Una vita di successi che Haru cavalca con modestia, molto più attento ai valori dell’amicizia e dell’amore che non a quelli del denaro e della celebrità.

Holly (Sperling & Kupfer)

Il 5 settembre è la volta di un altro gigante della letteratura mondiale. Esce per Sperling & Kupfer Holly, ultimo romanzo del re dell'horror Stephen King. Per la prima volta Holly Gibney, tra i personaggi più avvincenti e pieni di risorse dell'universo kinghiano, già presente in Mr Mercedes e in The Outsider, protagonista di una storia che vede il male nascondersi dietro due avversari inimmaginabili.

La vicenda: Holly Gibney piuttosto restia ad accettare il caso della scomparsa della figlia di Penny Dahl quando la signora chiama l'agenzia Finders Keepers nella speranza che possano aiutarla a ritrovare la sua ragazza. Il suo socio, Pete, ha il covid. Sua madre, con cui ha sempre avuto una relazione complicata, è appena morta. E Holly dovrebbe essere in congedo. Ma c'è qualcosa nella voce della signora Dahl che le impedisce di dirle di no.

I libri di Jakub (Bompiani)

Uscirà il 6 settembre per Bompiani I libri di Jakub, affresco storico della Premio Nobel per la Letteratura 2018 Olga Tokarczuk. La vicenda: Jakub Frank è un giovane ebreo di origini oscure che da un villaggio polacco parte alla volta di un mondo che vuole cambiare. Il mondo sta già cambiando, in verità: siamo alla metà del Settecento e nuove idee sconcertanti e attraenti guadagnano terreno tra salotti e accademie. Jakub invece lavora con la gente, tra la gente: viaggia per l'Impero ottomano e quello asburgico, seduce con la parola e la persona, si offre, anima e corpo, come nuovo messia, sfolgorante di verità, eccentrico, irresistibile.

Figli, figlie (Sellerio)

In libreria dal 29 agosto Figli, figlie edito da Sellerio, una delicata storia d'amore e di vita di Ivana Bodro?i?. Dall’autrice di Hotel Tito, acclamato come uno dei maggiori romanzi sulle guerre jugoslave, un’opera sull’identità incatenata dalle convenzioni, sul potere liberatorio del rispetto e della sensibilità verso gli altri. Le protagoniste sono una madre, una figlia, la sua compagna: tre donne ma una non può e non vuole esserlo. Tre punti di vista diversi, inattesi, radicali.