I romanzi da non perdere a luglio: un mese all'insegna di intrighi e suspense (ma non solo)

Anche il mese di luglio non è avaro di uscite sul fronte editoriale. La proposta è come di consueto variegata, e si alterna tra opere prime molto interessanti, sequel, graditi ritorni e piacevoli riscoperte del passato recente. La palma di romanzo più atteso va a Memoria di David Lagercrantz: l'autore svedese, conosciuto per aver proseguito la trilogia 'Millennium' di Stieg Larsson, contribuendo con altri tre titoli alla serie, torna con un nuovo caso per l'esperto di logica Hans Rekke e la poliziotta Micaela Vargas. Quella di Lagercrantz è una serie crime pubblicata in 30 Paesi in giro per il mondo, ispirata ai personaggi di Arthur Conan Doyle.

Einaudi punta sul giallo, e lo fa con Omicidio in parrocchia della fortunata serie ideata dal reverendo Richard Coles, incentrata sulla figura dell'investigatore Daniel Clement. Intrighi e omicidi sono anche alla base di La violenza dei vinti di Petros Markarīs: La nave di Teseo punta sull'ennesimo episodio della saga che vede il commissario Kostas Charitos, i suoi colleghi e la sua famiglia allargata protagonisti dell'ennesimo giallo intricato e complesso da risolvere.

È in uscita il 5 luglio per Bao Publishing Non mi dimenticare, intenso ultimo viaggio di una nipote con sua nonna. Il graphic novel del giovane fumettista belga Alix Garin ruota attorno la malattia della nonna di Clémence, che soffre di Alzheimer. Tra ricordi che affiorano a fatica e la dolorosa illusione che non sia ancora tutto perduto, l'artista mette a confronto due donne di generazioni diverse, che si raccontano e danno coraggio l'un l'altra.

Promette di stupire Il mago dell'aria edito da Mondadori, biografia immaginaria di Philippe Petit, artista funambolo che 50 anni fa, il 7 agosto 1974, camminò su un cavo d'acciaio sospeso tra le Torri Gemelle. L'autore, Mauro Garofalo, si interroga su cosa abbia spinto Petit a salire lassù, quali pensieri e sogni occupassero la sua mente e il suo cuore mentre progettava l'impresa. Un romanzo di formazione, viaggio e d'avventura di un eroe moderno e incantato.

Tra le altre uscite, Adelphi continua nella pubblicazione delle opere di Matsumoto Seichō: dopo Tokyo Express, La ragazza del Kyūshū, Un posto tranquillo, Il dubbio e Il passo di Amagi, è la volta di L'attesa, il ritratto di una memorabile dark lady e allo stesso tempo di una società cinica e corrotta. Tre60 del gruppo editoriale Mauri Spagnol punta invece su L'amore segreto di Frida Kahlo, romanzo in cui Caroline Bernard (pseudonimo di Tania Schlie) indaga creatività, sofferenza e seduzione della grande artista messicana.

Un'attesissima anteprima mondiale per Fazi: uscirà il 9 luglio Sirene, secondo romanzo di Emilia Hart, scrittrice anglo-australiana vero e proprio caso editoriale con il suo romanzo d'esordio Weyward. Questa volta, al centro della narrazione, due coppie di sorelle separate da centinaia di anni: un romanzo sulla resilienza femminile che cattura in un racconto avvincente il potere della sorellanza e l’ineffabile magia del mare. Garzanti punta invece su Nessuna nuvola all'orizzonte, romanzo di Rachel Lynn Solomon, commovente e intima storia d'amore, intrisa di romanticismo.

Memoria (Marsilio) David Lagercrantz, in uscita il 2 luglio Claire Lidman è morta da 14 anni ma Samuel, il marito, non ha mai voluto accettarlo. Quando salta fuori una fotografia scattata di recente in piazza San Marco a Venezia, le sue speranze si riaccendono. In primo piano, una donna vestita di rosso che assomiglia moltissimo a Claire. Sicuro di poterla ritrovare, decide di chiedere aiuto a Hans Rekke. Il colto esperto di logica accetta l’incarico, e al fianco di Micaela Vargas, brillante poliziotta di origini cilene, si mette a indagare. Entrambi pensano che nella teoria di Samuel possa esserci qualcosa di vero. Per Rekke e Vargas, la ricerca di Claire comporterà un faticoso ritorno al passato, una vera e propria discesa nel proprio abisso personale.

L'attesa (Adelphi) Matsumoto Seichō, in uscita il 2 luglio Isako ha un piano audace: sbarazzarsi nel giro di tre anni dell’anziano marito, Nobuhiro, che con le sue invenzioni ha fatto la fortuna della S. Optics, e impadronirsi di tutto ciò che possiede. Può contare sul fatto che Nobuhiro è fragile di cuore, ma deve prima estorcergli un testamento che escluda le due figlie che ha avuto da un precedente matrimonio. Sesso e denaro: nient’altro conta per Isako. Seducente com’è, del resto, non ha problemi a manipolare gli uomini: dal marito al giovane che si porta a letto, il fascinoso Kanji, all’ex amante Shiotsuki, di cui sfrutta le influenti relazioni. Per Isako, in fondo, non sono che strumenti, sacrificabili.

L'amore segreto di Frida Kahlo (tre60) Caroline Bernard, in uscita il 2 luglio New York, 1938. È finalmente giunto il momento per Frida di tenere la prima mostra personale negli Stati Uniti come Frida Kahlo e non come Frida Rivera, emancipandosi così artisticamente dalla figura ingombrante del marito Diego. All’evento partecipa anche un acclamato fotografo di moda, Nickolas Muray: tra i due scatta subito una fortissima attrazione, e Nick diventa suo amico, amante e confidente. Ma Frida è sposata e deve partire per Parigi. Frida però non dimentica Nick, e il suo ritorno in Messico non sarà facile: dovrà guardarsi dentro e decidere cosa fare, ora che nella sua vita è entrato un uomo che la rispetta come donna e come artista e la coinvolge nel profondo.

Non mi dimenticare (Bao Publishing) Alix Garin, in uscita il 5 luglio Clémence si sente impotente davanti all’improvvisa accelerazione della perdita di lucidità di sua nonna, che continua a cercare di scappare dalla casa di riposo in cui è ospite da tempo. Per questo l'istituto vorrebbe sedarla, ma Clémence pensa che se solo potesse riconnettere la nonna ai suoi ricordi più cari, forse riuscirebbe a farla stare meglio, a farle ricordare cose che la ancorino alla realtà. Così inizia un viaggio ben più complicato del previsto, verso la casa in cui la nonna è cresciuta. Scappare, cercarsi, perdersi per avere l’occasione di ritrovarsi o forse, semplicemente, dirsi addio? Alix Garin realizza una storia delicata e dolceamara, mai condiscendente, intrisa di aspettative e speranze, che non può non commuovere.

Il mago dell'aria (Mondadori) Mauro Garofalo, in uscita il 9 luglio Il 7 agosto 1974, alle 7 e 05 del mattino, Philippe Petit con l’aiuto di alcuni amici tende un cavo d’acciaio spesso tre millimetri tra le Torri Gemelle di New York. Sospeso a 417,5 metri dal suolo, senza alcun sistema di sicurezza, nei successivi quarantacinque minuti compie la traversata tra le due torri avanti e indietro per otto volte. Ma perché Philippe è salito lassù? Quali pensieri, quali sogni incendiavano la sua mente e il suo cuore mentre progettava l’impresa?

Sirene (Fazi) Emilia Hart, in uscita il 9 luglio 2019: Nel cuore della notte Lucy si sveglia nella stanza del suo ex ragazzo con le mani strette attorno alla gola di lui. Terrorizzata, cerca rifugio da sua sorella, sulla costa del Nuovo Galles del Sud, sperando che Jess possa aiutarla a spiegare i vividi sogni che hanno preceduto l’aggressione: sogni in cui due sorelle stanno naufragando. Ma Jess non si trova da nessuna parte. Mentre Lucy attende il suo ritorno, inizia a sentire strane storie sulla cittadina dove vive la sorella. 1800: Mary ed Eliza vengono strappate alla loro amata casa natale in Irlanda e costrette a salire su una nave diretta in Australia. Mentre la barca le porta sempre più lontano da tutto ciò che conoscono, iniziano a notare dei cambiamenti nei loro corpi che non riescono a spiegarsi...

Omicidio in parrocchia (Einaudi) Rev. Richard Coles, in uscita il 9 luglio Champton è il tipico villaggio sonnacchioso della campagna inglese. Ma quando un ragazzo viene assassinato sull’altare di una chiesetta sconsacrata, il reverendo investigatore Daniel Clement è costretto a mettere da parte le beghe di paese e occuparsi del fattaccio. Il canonico Daniel Clement è angustiato dall’idea che la parrocchia caschi a pezzi, dalla sensazione che sua madre gli nasconda qualcosa, nonché dalle continue discussioni con i fedeli. In piú, è arrivato Chris Biddle, il pastore evangelico con cui Clement dovrebbe collaborare, anche se, per quanto si sforzi, non riesce a digerirlo. Il precario equilibrio del paesino e del reverendo vanno definitivamente in pezzi di fronte a quello che sembra a tutti gli effetti un omicidio rituale.

Nessuna nuvola all'orizzonte (Garzanti) Rachel Lynn Solomon, in uscita il 9 luglio La vita di Ari è fatta di sorrisi e ottimismo, ma la sua infanzia non è stata semplice. Ma a ispirare la sua voglia di sole è stata la carismatica Torrence Hale, giornalista del meteo per una famosa emittente di Seattle. Guardandola in tv, da sempre, ha capito che cercare di guardare le cose da una prospettiva positiva è l’unico modo per darsi la possibilità di essere felici. Ed è anche così che è riuscita a ottenere il lavoro che sognava da una vita, proprio al fianco di Torrence Hale. Eppure, nella realtà le cose si rivelano molto diverse dalle aspettative: il clima in ufficio è pessimo. E sono proprio Torrence e il suo capo ed ex compagno Seth, coi loro continui litigi, a portare il malumore in tutta la redazione del telegiornale. E così, Ari trova un alleato: un suo collega che si occupa delle notizie sportive. Anche lui non sopporta più l’atmosfera che si è creata. Insieme mettono insieme un piano che sembra infallibile: fare tornare Torrence e Seth insieme.