‘Codice civile’, di AA.VV.

Il testo aggiornato del Codice civile, arricchito da un’approfondita serie di rinvii normativi. L’innovativa struttura del volume è stata pensata per consentire allo studioso e al pratico un’immediata e completa padronanza degli argomenti, che si realizza attraverso l’indicazione in calce a ogni articolo del Codice: delle norme complementari collegate, ove opportuno riportate nel loro testo integrale; di un utilissimo quadro dell’evoluzione storico-normativa, con la segnalazione di ogni modifica intervenuta e con la pubblicazione, in appositi riquadri, del testo di legge antecedente alle riforme più recenti e significative; di puntuali rinvii al regime fiscale e alle fonti comunitarie.



Codice civile Con rinvii normativi 2022

AA.VV.

Law Camp

ISBN 97991281056008

Pag. 704 – 35,00 €