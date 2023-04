‘Come funziona un faro?’, di Roman Beljaev

Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di visitare un faro e capirne il funzionamento? Roman Beljaev ci conduce all’interno di un faro e in giro per il mondo, rivelandoci tante curiosità e informazioni su queste meravigliose opere architettoniche.

Pluripremiato in Europa, si tratta di un libro di divulgazione scientifica per i più piccoli, che parla del funzionamento dei fari ripercorrendone la storia. Affronta numerosi temi, dal come si costruisce a dove è meglio collocarlo, a quanti tipi di fari esistono, toccando anche la figura dei guardiani dei fari.

Roman Beljaev è nato a Mosca dove vive tuttora. È diplomato alla British Higher School of Art and Design. Lavora nel campo della pubblicità, in particolare nella creazione dei personaggi. Ha sempre voluto rispondere in modo semplice e interessante alle domande che lo appassionavano da bambino.

Come funziona un faro?

Roman Beljaev

La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9791280176318

Pag. 48 – 17,90 €, illustrato, età 4+