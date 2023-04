‘Contraffazione’, di Kirstin Chen

Avvocato snob e ligia alle regole, con un marito chirurgo di successo, un figlio e una bella casa, Ava Wang pensa di avere la vita perfetta. Ma è soltanto una facciata: il mondo di Ava vacilla, il suo matrimonio sta fallendo, la sua prestigiosa laurea in legge è inutilizzata da anni e i capricci del figlio neonato la fanno impazzire.

All’improvviso, arriva dalla Cina Winnie Fang, la compagna di college di Ava che si era ritirata dagli studi in circostanze poco chiare. Ora, vent’anni dopo, Winnie vuole riallacciare i rapporti con la sua vecchia amica. Ma la ragazza timida e impacciata di un tempo ha lasciato il posto a una donna di mondo, sicura di sé e piena di vestiti e accessori firmati, inclusa una borsa Birkin nel suo classico color arancio. Il segreto di questa svolta è presto svelato: Winnie è a capo di un traffico di borse griffate contraffatte e ora ha bisogno di qualcuno con cittadinanza americana per espandere il suo business. Qualcuno al di sopra di ogni sospetto... Qualcuno come Ava. Ma quando il loro incredibile successo viene messo in pericolo e Winnie sparisce ancora una volta, Ava rimane da sola ad affrontare le conseguenze.

Rapido e incalzante, Contraffazione è un romanzo che sbircia dietro le quinte del ricchissimo mercato della contraffazione per rappresentare, tramite l’ambizione di due personaggi femminili, l’immagine contraddittoria dell’America di oggi.

Kirstin Chen è autrice di tre romanzi, tutti entrati nella classifica del New York Times, compreso Contraffazione, che è stato scelto da Reese Witherspoon per il suo book club 2022. È nata a Singapore e oggi vive a San Francisco.

Contraffazione

Kirstin Chen

Neri Pozza

ISBN 9791255020547

Pag. 256 - 18,00 €