La “grande voce” di Amalia Finzi presenta i tre eventi fondamentali che hanno segnato l’inizio dell’attività spaziale: tre pietre miliari di una nuova era, quella spaziale, che avrebbe caratterizzato in modo indelebile la società degli anni a venire. Il lancio dello Sputnik, il primo uomo nello spazio e la conquista della Luna, qui descritti in modo colloquiale e familiare, hanno infatti dato non solo una spinta poderosa all’innovazione, alla ricerca e alla sperimentazione, ma hanno aperto nuovi orizzonti alla conoscenza e al sapere, regalando alle giovani generazioni possibilità fino ad allora insperate di realizzare le loro aspirazioni e i loro sogni.

Corsa allo spazio 1, 2, 3… Via!

di Amalia Ercoli Finzi

Dedalo

ISBN 9788822016133

Pag. 96 – 11,50 €