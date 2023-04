‘Così o così?’, di María Pascual de la Torre

Quando un bambino e il suo cane iniziano a giocare in casa i risvolti sono esilaranti e non basta una sola scopa per pulire e una scatola per riordinare. Mettere tutto sottosopra non è una semplice bravata, ma il modo più vero di sperimentarsi e di appropriarsi della realtà. Questo divertente cartonato ci offre il punto di vista del bambino che, nel cercare il senso alla realtà, attiva il pensiero intuitivo.

Così o così?

María Pascual de la Torre

Kalandraka

ISBN 9788413431543

Pag. 24 – 12,00 €, illustrato, età 2+