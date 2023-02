‘Cronache di guerra e di pace’, di Silvio Guarnieri

Un libro di racconti sulle esperienze dell’autore in Romania tra il 1943 e il 1945. Inizialmente “spettatore indifferente”, dall’agosto '44 Guarnieri cominciò ad adoperarsi per contribuire alla Resistenza nei Paesi occupati, portare soccorsi in quelli liberati e partecipare alla rinascita culturale del dopoguerra. Di qui l’esperienza della morte e della devastazione nella Bucarest bombardata dagli Alleati; l’incontro coi militari dell’Armata Rossa; le iniziative per fornire aiuto ai partigiani e ai connazionali italiani a Belgrado; la scoperta della realtà dei lager nazisti attraverso la testimonianza di un prigioniero di Mauthausen; il viaggio effettuato in una Budapest prostrata dall'assedio sovietico.

Cronache di guerra e di pace

Silvio Guarnieri

Manni

ISBN 9788836171873

Pag. 352 – 21,00 €