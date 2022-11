Da Knausgård a Lingiardi, in ‘Sotto il Vulcano’ si parla di ‘Selfismo’

“Siamo l'esercito del selfie / di chi si abbronza con l'iPhone” cantavano Arisa e Lorenzo Fragola nel brano-tormentone di Takagi & Ketra dell’estate 2017. Impossibile dargli torto. Ogni giorno nel mondo vengono postate su Whatsapp quasi 7 miliardi di immagini, mentre 1,3 miliardi sono condivise su Instagram. Il 92 per cento delle fotografie sono scattate con lo smartphone. Insomma, siamo selfie-dipendenti. Di quest’epoca storica che stiamo vivendo, in cui sembra che quasi nulla esista più senza una testimonianza diretta filtrata da noi stessi, si occupa il quinto numero della rivista ‘Sotto il Vulcano’, il trimestrale pubblicato da Feltrinelli e diretto da Marino Sinibaldi.

Ogni numero, oltre a ospitare firme e rubriche ricorrenti, dedica la parte centrale a un tema specifico. In questo caso è il “Selfismo” ad essere sotto la lente d’ingrandimento di Giacomo Papi, curatore di questo numero, e di alcuni importanti scrittori, psichiatri, artisti. Tra gli interventi le analisi del neuroscienziato Vittorio Gallese e dello psicanalista Vittorio Lingiardi, il memoir di Karl Ove Knausgård, gli articoli di Margaret Atwood, Mariarosa Mancuso, Giada Messetti e Filippo Ceccarelli, i racconti di Bruce Sterling, Chiara Gamberale, Guadalupe Nettel e Michele Serra, il poemetto di Aldo Nove e la graphic novel di Silvia Ziche.

Scrive Papi, scrittore, giornalista e autore tv: “Definiamo Selfismo il movimento culturale che fonda sull’io e sulla sua rappresentazione pubblica, non soltanto il racconto del mondo, ma anche la possibilità di vederlo, interpretarlo e conoscerlo. Il soggetto, che il Novecento sembrava aver consegnato alla dissoluzione e il postmoderno a un’esplosione di percezioni, pratiche e pensieri, a partire dal Duemila si è ripreso la scena. Mezzo secolo dopo “la morte del soggetto” decretata da Michel Foucault nel 1966 in ‘Le parole e le cose’, ci ritroviamo immersi in un’epoca in cui l’io è più vivo che mai, unico simulacro sopravvissuto e ancora possibile per le tecnologie digitali”.

Il ‘Selfismo’ viene quindi analizzato da varie angolazioni: nella scrittura con Karl Ove Knausgård; nella psicanalisi, con una intensa riflessione di Vittorio Lingiardi (“Quando ci chiediamo che cos’è il “Sé” (“the Self” per gli anglofoni) ci stiamo chiedendo chi siamo. Parlare di “Sé” è riflettere sull’identità e la coscienza”); nella politica, con una disamina dell’ultima campagna elettorale del giornalista Filippo Ceccarelli (“L’ultima campagna elettorale l’ha confermato: sia a destra sia a sinistra è tutto uno sfoggio di sé. Forse perché da troppi anni s’è diffusa la convinzione che le sorti di un paese possano dipendere da un solo attore al comando”); o in forma di poema con Aldo Nove.

