‘Da scimmia a Sapiens. Breve storia dell’umanità’, di Bengt-Erik Engholm

Qual è il percorso che ci ha portato dall’essere ominidi che si arrampicavano sugli alberi e scorrazzavano a quattro zampe a uomini in grado di costruire il primo robot? Come ha fatto la società a diventare come la vediamo oggi? Quali fondamentali scoperte e invenzioni siamo stati così intelligenti da fare nel corso dei secoli? Bengt-Erik Engholm racconta l'evoluzione dell'uomo e la storia dell’umanità per tappe fondamentali, in una carrellata veloce e divertente, arricchita dalle ironiche vignette di Jonna Björnstjerna. Un'opera titanica, ma ben riuscita per appassionare e incuriosire i ragazzi.

Da scimmia a Sapiens. Breve storia dell'umanità

Bengt-Erik Engholm

La nuova frontiera Junior

ISBN 9791280176172

Pag. 160 – 16,00 €, età 9+