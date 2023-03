‘Da un secolo all’altro’, di Massimo L. Salvadori

Le vicende che giungono ai nostri giorni a partire dall’avvento del governo Thatcher in Gran Bretagna, della presidenza Reagan negli Stati Uniti e dal profilarsi della crisi strutturale che avrebbe portato al crollo del comunismo in Unione Sovietica. Un quarantennio che, in un quadro segnato da trasformazioni scientifiche, tecnologiche ed economiche più che mai accelerate, ha dato un nuovo volto alla storia del mondo. Un grande libro di scenario, necessario più che mai per comprendere come le vicende geopolitiche degli ultimi quarant’anni abbiano condotto a una nuova recrudescenza dello scontro tra due blocchi, e come l’Europa abbia in larga parte mancato la sua funzione storica di unione e di pace.

Da un secolo all’altro

Massimo L. Salvadori

Donzelli Editore

ISBN 9788855223546

Pag. 482 – 38,00 €