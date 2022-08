"Un paese lontano" di Daniel Mason

Nel remoto villaggio di Saint Michael, Isabel è cresciuta con il dono, o la maledizione, di saper «leggere le persone». Ha un legame speciale con suo fratello Isaias, che vorrebbe suonare il violino e invece deve tagliare canne dall’alba al tramonto. Un giorno per lui giunge il momento di andare verso la grande città del Sud, in cerca di un futuro migliore. Anni dopo anche per lei arriva il giorno di mettersi in viaggio verso quella città che sembra aver inghiottito il suo Isaias. Con le sue speranze, la sua dignità, la ricerca di Isabel diventa la storia di milioni di poveri del mondo, costretti a lasciarsi alle spalle la terra per paesi lontani che non sanno che farsene di loro.

"Un paese lontano"

Daniel Mason

BEAT

ISBN 9788865599440

Pag. 240 – 18,00 €