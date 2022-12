‘Darwin va in città’, di Menno Schilthuizen

Nel prossimo futuro una vasta porzione del globo sarà urbanizzata. Dove andrà a finire la natura?

In città, come ci racconta Menno Schilthuizen in questo sorprendente libro. Grazie agli adattamenti evolutivi che emergono a una velocità senza precedenti, le piante e gli animali stanno sviluppando nuove caratteristiche e abitudini negli ambienti che l’uomo ha creato con cemento e acciaio, ritagliandosi nuove nicchie nei centri abitati. Siamo all’inizio di un nuovo capitolo nella storia dell’evoluzione, in cui emergeranno forme di vita mai viste prima, un processo che avviene in modo molto più rapido di quanto Darwin avrebbe potuto immaginare.

Darwin va in città

Menno Schilthuizen

Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832853575

Pag. 360, - 24,00 €