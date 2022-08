Un testo che insegna a sviluppare un legame profondo con il cavallo e a sfruttarne l’incredibile potere spirituale. Si parte dai miti e dalla storia del cavallo, sottolineando l’antica relazione di simbiosi che l’essere umano ha con lui. Ci sono spunti per attività da fare con il nostro amico a quattro zampe, consigli pratici di equitazione, tecniche ed esercizi concreti per rafforzare la connessione energetica con i cavalli. Attraverso storie personali commoventi e illuminanti intuizioni, Debra DeAngelo svela gli incredibili modi in cui i cavalli ci possono guarire, darci stabilità e insegnarci a essere migliori in tutto ciò che facciamo.

Lo spirito del cavallo

di Debra DeAngelo

Edizioni Mediterranee

ISBN 9788827231821

Pag. 280 – 27,50 €