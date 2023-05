‘Destino zoppo’, di Arkadij e Boris Strugackij

In una Mosca sommersa dalla neve, lo scrittore Feliks Sorokin riceve l’ennesima convocazione dall’Unione degli Scrittori Sovietici: dovrà sottoporre un suo testo al vaglio di una nuova, prodigiosa macchina che stabilisce il valore letterario oggettivo di un’opera. Sorokin si trova di fronte a un dilemma: portare alla commissione un testo mediocre che rientri nei canoni vigenti, o tirare fuori il suo manoscritto inedito, Brutti cigni, rischiando così di finire nelle grinfie dei censori? In quel romanzo segreto, custodito gelosamente da anni, il celebre scrittore Victor Banev torna nella sua città natale, ora sferzata da una pioggia incessante; lì conoscerà i mokrecy, degli esseri dai poteri soprannaturali, che girano con la faccia coperta da bende e vivono in un lebbrosario al di là del filo spinato. Invisi alla popolazione adulta, sembrano invece esercitare un’incredibile attrazione sugli adolescenti...

Romanzo nel romanzo, Destino zoppo è considerato il testamento spirituale dei fratelli Strugackij. Raggelante, avvincente, commovente, intreccia cruda realtà e realismo fantastico per raccontare l’importanza di salvaguardare il futuro senza scendere a compromessi, il valore della diversità e il nobile e difficile compito della scrittura. Con postfazione di Boris Strugackij

Arkadij (1925-1991) e Boris (1933-2012) Strugackij sono considerati tra i più importanti scrittori russi del ’900. Esperto di letteratura nipponica il primo, astronomo e matematico il secondo, hanno iniziato il loro lungo sodalizio negli anni Cinquanta. Le loro opere sono state tradotte in molte lingue, ricevendo ampi riconoscimenti. Tra i libri usciti in Italia: Picnic sul ciglio della strada e, pubblicati da Carbonio, La chiocciola sul pendio (2019), La città condannata (2020), L’isola abitata (2021) e L’albergo dell’alpinista morto (2022). In Russia è uscita l’opera omnia in 33 volumi.

Destino zoppo

Arkadij e Boris Strugackij

Carbonio Editore

ISBN: 9791280794062

Pag. 368 - 19,50