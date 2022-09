In libreria "Di terra e di luce" dello scrittore Enzo Braschi

All’età di nove anni James vede morire in un tragico incidente l’amica Sarah. Una morte di cui si sente responsabile e il cui ricordo lo inchioda anche ora che è un brillante professore universitario. Finché un giorno, come spinto da una voce interiore, decide di mollare tutto e partire per il South Dakota, determinato a raggiungere il Crazy Horse Memorial, il monumento a Cavallo Pazzo. Arrivato a destinazione, si imbatte in Wanbli Cante, un medicine man lakota. Sotto la guida di Wanbli Cante e attraverso un lungo apprendistato, James compirà una vera e propria discesa dentro se stesso e finirà per ritrovare Sarah, anche se non gli sarà facile riconoscerla a prima vista…?

Di terra e di luce

Enzo Braschi

Verdechiaro

ISBN 9788866234586

Pag. 352 – 22.00 €