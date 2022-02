Vincenzo Malinconico torna in libreria (e sarà presto protagonista di una fiction Rai)

Esce in libreria un nuovo romanzo con protagonista Vincenzo Malinconico, celebre avvocato napoletano delle cause perse nato dalla penna di Diego De Silva. Dopo l'esordio in 'Non avevo capito niente' (2007) e i successivi 'Mia suocera beve' (2010), 'Sono contrario alle emozioni' (2011), 'Divorziare con stile' (2017) e 'I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)' del 2020, il sesto capitolo della saga, edito come i precedenti da Einaudi, si intitola 'Sono felice, dove ho sbagliato?'.

Il nuovo libro precede di poco l'uscita su Rai 1 di 'Vincenzo Malinconico, Avvocato', serie televisiva ispirata proprio alle vicende del personaggio ideato dallo scrittore partenopeo, in onda a partire da domenica 6 marzo (e per un totale di 4 puntate).

La trama

Veronica manda in studio a Vincenzo Malinconico una coppia di amici che gli chiedono d’intentare, con una class action, una causa epocale per l’infelicità di coppia. La pretesa dei due, apparentemente demenziale, si basa su un assunto neanche cosí sbagliato: se esiste un diritto privato, perché la sfera privata dei sentimenti non dovrebbe andare soggetta alla stessa legge che regola i rapporti patrimoniali? Fosse per Malinconico la chiuderebbe lì, anche perché ha altro di cui occuparsi (Alagia che sta per farlo diventare nonno, Alfredo in fibrillazione per il suo primo cortometraggio, uno strano figuro che lo pedina), ma finisce per cedere alle insistenze del suo socio Benny e si ritrova a partecipare con lui agli incontri degli Impantanati.

"Fra risate, battibecchi, colpi di scena e ordinarie drammaturgie familiari, - scrive l'editore - Malinconico riuscirà ad articolare una stralunata difesa. Ma di se stesso, soprattutto".

L'autore

Diego De Silva è nato a Napoli nel 1964. Con Einaudi ha pubblicato Certi bambini (2001, Premio selezione Campiello, da cui è stato tratto il film diretto dai fratelli Frazzi), La donna di scorta (2001), Voglio guardare (2002), Da un’altra carne (2004), Non avevo capito niente (2007, Premio Napoli, finalista al Premio Strega), Mia suocera beve (2010), Sono contrario alle emozioni (2011), Mancarsi (2013), Terapia di coppia per amanti (2015, da cui è stato tratto il film diretto da A. M. Federici), Divorziare con stile (2017), Superficie (2018), I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) (2020), Le minime di Malinconico (2021). I suoi libri sono tradotti in molte lingue.

La copertina