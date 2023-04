‘Diritti Umani’, di Yayo Herrero, con le illustrazioni di Luis Demano

Yayo Herrera e Luis Demano (il superpop illustratore di Storia illustrata del rock) hanno realizzato un libro dal grande formato carico di colori che ci racconta tutto sui diritti umani: le origini, la Dichiarazione Universale del 1948, i diritti di seconda e terza generazione, quelli dell’infanzia, della natura, dei popoli indigeni, le lotte operaie, i movimenti LGBT, le sfide presenti e future...

Yayo Herrero. È ricercatrice, consulente e docente di ecologia politica, eco-femminismi e educazione alla sostenibilità. È socia di Garúa Sociedad Cooperativa e da decenni affianca alla sua attività professionale l’attivismo nei movimenti sociali. È autrice e coautrice di più di venti libri, tra cui Cambiamento climatico, pubblicato da Quinto Quarto nel 2020.

Luis Demano. È disegnatore e insegnante. Ha lavorato in vari settori: stampa, musica, pubblicità, animazione, graphic design, ecc. Affianca alla sua attività di illustratore professionista quella di docente e co-direttore del master in Illustrazione professionale del Centro Oficial de Estudios Superiores Barreira A+D, a Valencia, la città dove attualmente vive. Il suo libro precedente, Storia illustrata del rock, sempre pubblicato da Quinto Quarto, è stato tradotto in sei lingue.

Diritti Umani

Yayo Herrero

Quinto Quarto

ISBN 9788885546479

Pag. 72 – 22,00 €, illustrato, età 6+