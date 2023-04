‘Dolci di famiglia. Le mie ricette del cuore’, di Iginio Massari

Le torte speciali per festeggiare i compleanni e gli anniversari, i biscotti per il tè con la zia, le crostate per la merenda dei bambini. Sono i dolci segreti di Iginio Massari e della sua famiglia. Perché dopo tanti anni al top, con premi e riconoscimenti in Italia e all’estero, il fuoriclasse della pasticceria (a consacrarlo, con le Tre Torte d’Oro, è stata la guida Pasticceria & Pasticcerie 2022 del Gambero Rosso) ha deciso di coinvolgere sempre più attivamente nella sua arte anche i figli, Debora e Nicola, che condividono la sua passione per cioccolato, panna, creme. Per passare il testimone alla nuova generazione.

Dolci di famiglia. Le mie ricette del cuore

Iginio Massari

Cairo Editore

ISBN 788830902800

Pag. 224 - 19,00 €