‘Domani a quest’ora’, di Emma Straub

Se potessimo tornare indietro nel tempo, faremmo le cose in modo diverso? Alla vigilia del suo 40esimo compleanno, la vita di Alice non è poi così male. Ha un lavoro, sta bene con Mat e adora Sam, la sua migliore amica. Ma non tutto è roseo: suo padre Leonard, scrittore di un bestseller di fantascienza, è da settimane in ospedale. Un mattino però si ritrova nel suo corpo da sedicenne e suo padre è giovane e in salute. È il 1996 e tutto è ancora possibile… Emma Straub torna a raccontarci di famiglia e di felicità, di quel sentimento leggero e straziante che si accompagna al tempo che passa e dei tentativi teneri e disperati con cui cerchiamo di fermarlo. O di riviverlo.

Domani a quest’ora

Emma Straub

Neri Pozza Editore

ISBN 9788854526433

Pag. 352 – 19,00 €