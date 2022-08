"Blocco giochi Lilli e Max - Estate" di Dominique de Saint Mars e Serge Bloch

Un blocco con oltre 50 giochi di enigmistica e logica per trascorrere le vacanze estive ragionando e divertendosi: cruciverba e crucipuzzle, indovinelli e rompicapo, gioco delle differenze e delle ombre, labirinti, sudoku, codici segreti, sequenze logiche, etc. Passatempi per sviluppare lo spirito d’osservazione, allenare la memoria, affinare le proprie capacità e migliorare la concentrazione.

Blocco giochi Lilli e Max - Estate

di Dominique de Saint Mars, Serge Bloch (illustratore)

Calligram

ISBN 9782940728169

Pag. 64 – 6,50 € illustrato età 6 - 12