Dominium Dei, il thriller storico di Ivo Mej

Accurata ricostruzione storica, appassionante come un thriller, Dominium Dei (edito da Male, 15 euro) è l’ultima fatica letteraria di Ivo Mej, giornalista in forza a La 7 (è autore del talk show di attualità politica Coffee Break). Dopo essersi occupato del cambiamento dei media dopo il sequestro del capo della Dc, in Moro rapito! (Historica Giubilei Editore), si inoltra questa volta negli atti della Santa Inquisizione di Lisbona, nel 1760, per ripercorrere la condanna di Gabriele Malagrida, il gesuita che per ultimo fu condannato a morte dal tribunale; una sentenza che avrebbe significato da lì a poco e la fine dell’Ordine della Compagnia di Gesù.

La storia

Il Malagrida, a cui si deve fra l’altro una celebre testimonianza del devastante terremoto che il primo novembre 1755 rase al suolo la capitale portoghese, venne giudicato colpevole di eresia in seguito a due opere (e mai più ritrovate): Heróica e admirável vida da gloriosa s. Anna, sulla santità della madre della Madonna, e Tractatus de vita et imperio Antichristi, che vaticinava la nascita dell’anticristo a Milano nel 1930.

Mej ne racconta la storia, romanzandola e facendone il contrappunto dell’omicidio di un altro gesuita, che nel 2030 inonda di sangue l’Università Gregoriana, a Roma. Gli intrighi di un prossimo futuro si intrecciano così a quelli del passato, laddove a muovere ogni filo è la medesima brama di denaro. A indagare sul delitto, una principessa Colonna, un gendarme vaticano e un gesuita; scelta quest’ultima che per stessa ammissione dell’autore strizza l’occhio, in un doveroso omaggio, al celeberrimo Guglielmo di Baskerville nato dalla penna di Umberto Eco.

Un lavoro certosino

E del grande semiologo è seguita con devozione anche – e soprattutto – la lezione che sta alla base de Il nome della rosa: la certosina ricerca delle fonti. Da ogni pagina, infatti, traspare non solo la passione del suo autore nei confronti del soggetto trattato, in primis della Roma dove si svolge l’azione contemporanea, ma anche il meticoloso lavoro di documentazione. Proseguendo nel racconto non si può che essere d’accordo con Gianluca Barbera, che annota nella prefazione come nulla sia scontato in questo bel romanzo costruito su due piani paralleli, che spesso si congiungono in modi inaspettati: una storia ricca di suspence, in cui l’atmosfera avvolge mortifera e avvincente insieme, capace di sedurre il lettore fino al suo epilogo per scrittura, agile e appassionata, e caratterizzazione dei personaggi. Se si amano i romanzi storici e i gialli, Dominium Dei è un libro che non si potrà non divorare.