‘Donne con lo zaino. Vite in cammino’, di Patrizia D'Antonio e Raffaella Gambardella

Viaggiatrici per passione, bloggers per caso, dopo il successo di Donne con lo zaino. Storie di donne sempre in cammino del 2021, Patrizia D'Antonio e Raffaella Gambardella tornano a raccontare appassionanti storie al femminile di scelte e rinunce, gioie e sofferenze, amore e impegno, tutte accomunate dal desiderio di "andare oltre", in un Altrove - un nuovo Paese, un nuovo amore, un altro lavoro, una vita diversa - distinto per le donne che qui si raccontano, e ognuna di loro sembra emergere dalle pagine con il monito di chi sa che nessun diritto (e nessun equilibrio) è acquisito per sempre.

Donne con lo zaino

Patrizia D'Antonio, Raffaella Gambardella

Elliott

ISBN 9788892762558

Pag. 432 - 16,00 €