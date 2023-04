‘Dove finisce il mondo’, di Anna Desnitskaya

Vera vive lungo il mare ai confini orientali dell’Eurasia, là “dove finisce il mondo” dice sempre sua mamma. Ma la mamma scherza, perché la terra è tonda e non finisce mai; e allora cosa c’è laggiù, dall’altra parte di quel mare che si vede dalla finestra? Vera colleziona le piume di uccelli che trova sulla spiaggia; il suo libro preferito è Harry Potter e la camera dei segreti e da grande vuol fare il capitano di una nave che la porti dritta all’altro capo dell’oceano, fino in Cile. Per questo sta imparando i nodi marinai e l’alfabeto Morse... Ma più di tutto Vera vorrebbe fare amicizia, e in ogni suo gioco si cela un amico immaginario; per cercarlo, quando cala il buio, lei prende la sua torcia e va con la mamma in riva al mare a lanciare segnali verso quell’altrove sconosciuto... Poi una notte,

il messaggio di Vera penetra il buio fino all’altra sponda dell’oceano – “Ciao, sono Vera” - e quello di Lukas arriva dal Cile luminoso come una stella – “Ciao, sono Lukas”.

Anna Desnitskaya è una delle più apprezzate illustratrici russe contemporanee. Tra i numerosi premi ha vinto la Golden Apple della Biennale d’illustrazione di Bratislava e il Premio nazionale russo per il miglior albo illustrato, 2017.

Dove finisce il mondo

Anna Desnitskaya

Donzelli Editore

ISBN 9788855224383

Pag. 48 - 22,00 €