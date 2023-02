‘È facile parlare di disabilità (se sai davvero come farlo)’, di Iacopo Melio

Iacopo Melio - giornalista, politico e attivista per i diritti umani e civili - torna in libreria con un testo di grande impatto che, con un linguaggio ironico e a tratti dissacrante, smonta molti tabù del politically correct e suggerisce le parole giuste per comunicare la disabilità senza cadere in pregiudizi o stereotipi.

Il focus è sul linguaggio: usare parole sbagliate significa alzare muri; cambiare le parole, invece, vuol dire costruire ponti per una società migliore. Il testo è arricchito dalla presentazione della linguista e scrittrice Vera Gheno e dalla postfazione di Fabrizio Acanfora, scrittore, blogger e attivista impegnato nella divulgazione scientifica dello spettro autistico.

È facile parlare di disabilità (se sai davvero come farlo)

Iacopo Melio

Erickson

ISBN 9788859030331

Pag. 135 – 16,00 €