Dal lockdown è cambiata la nostra percezione del tempo, per alcuni è rallentato, per altri è accelerato. Ma cos'è davvero il tempo? Rispondere a questa domanda, riproposta sin dalla notte dei tempi, pone a sua volta nuove affascinanti questioni. Il tempo è lineare? In che direzione scorre, se "scorre"? Perché sembra andare in un’unica direzione? Ha avuto un inizio? Avrà una fine? Boncinelli ne analizza le molteplici sfaccettature tra fisica, filosofia e biologia.

Ho troppo poco tempo per dire cos'è il tempo

di Edoardo Boncinelli

Dedalo

ISBN 9788822016119

Pag. 96 – 11,50 €