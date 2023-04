‘Eluè e il magico mondo dell’Opera’, di Fabio De Luca

Eluè e la sorellina passano molto tempo in un luogo pieno di meraviglie, Il Teatro dell’Opera, perché i genitori sono musicisti. Con l’amico Erik si intrufolano in stanze piene di costumi e strumenti musicali... ma devono sfuggire al temibile maestro Stridio e al borioso sovrintendente. Il mondo dell’Opera si rivela attraverso i giochi e gli incontri dei tre bambini in un crescendo che li vedrà protagonisti di un allestimento de Il Flauto Magico di Mozart.

Eluè e il magico mondo dell’Opera

Fabio De Luca

Edizioni Corsare

ISBN 9788899136734

Pag. 144 – 12,00 €, età 9+