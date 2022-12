Emmanuelle Brillet con ‘Un'altra storia di dinosauri’

Un coloratissimo albo illustrato alla scoperta delle prime forme di vita sulla Terra fino all’era dei dinosauri. Piccoli come un tacchino o alti decine di metri, queste lucertole speciali hanno abitato il nostro Pianeta per milioni di anni. Si sono cimentati in mille avventure, hanno popolato anche le acque dei mari e alcuni hanno persino provato a conquistare il cielo. Una storia tutta da scoprire!

‘Un'altra storia di dinosauri’

Emmanuelle Brillet

Jaca Book

ISBN 9788816575332

Pag. 60 – 16,00 €, illustrato, età 7+