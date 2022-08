Ermal Meta in libreria con "Domani e per sempre"

Kajan ha avuto una fortuna rara, un talento indiscusso per il pianoforte, e una sfortuna tragica: nascere nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in Albania. Romanzo di formazione, spy-story, romanzo di guerra, Domani e per sempre è lo straordinario esordio di Ermal Meta, con una galleria di personaggi indimenticabili, sulla potenza della musica e dell’amore.

Domani e per sempre

di Ermal Meta

La nave di Teseo

ISBN 9788834609859

Pag. 546 – 20,00 €