Esce la prima biografia dedicata ad Annie Ernaux

A poco più di un mese dalla vittoria del Premio Nobel per la Letteratura 2022, arriva in libreria la prima biografia italiana dedicata ad Annie Ernaux. Il libro, Annie Ernaux - Ritratto di una vita, scritto da Sara Durantini e pubblicato dalla casa editrice dei Merangoli, è un racconto biografico scritto "con lei e non su di lei". Per questo contiene una lunga intervista inedita in cui la scrittrice francese svela, tra le altre cose, alcuni dettagli mai raccontati del suo rapporto con i genitori, soprattutto con la madre che per molti anni della giovinezza "era per me il modello di riferimento, il modello assoluto di donna", fino all'incontro con i testi di Simone de Beauvoir.

Durantini parla con Annie Ernaux di aborto - che resta per lei un diritto inviolabile che, come ripete instancabilmente, dovrebbe essere garantito dalle Costituzioni - ma anche di maternità e dell'importanza del nutrimento e del cibo, altro tema sempre presente nelle sue opere. Un racconto biografico nato da un progetto personale e indipendente, risultato di un lavoro meticoloso, di ricerca e di studio di tutto il corpus letterario della scrittrice francese fra cui le lettere scritte all'amica Marie Claude in cui parla anche del suo primo libro, L'arbre. "Prima di conoscere Annie Ernaux, scrissi alla professoressa Michèle Bacholle, studiosa di letteratura francese contemporanea e scrittura al femminile, nonché esperta di Annie Ernaux - spiega Durantini, scrittrice e saggista - Le dissi che avevo già fatto un lavoro saggistico su Ernaux ponendola in rapporto ad altre due immense scrittrici francesi (Colette e Marguerite Duras). Lei lo volle leggere e a mia insaputa ne parlò con Ernaux la quale, a quel punto, chiese a Bacholle di metterci in contatto tramite mail".

Sara Durantini reinventa Ernaux immaginando gli incontri con l'amante russo, a partire dal diario Se perdre inedito in Italia, e con Bernard Pivot; la racconta nella sua quotidianità casalinga ispirandosi ai testi contenuti nel Cahiers a lei dedicato, al suo Atelier Noir e ai saggi critici firmati da Fabien Arribert?Narce, Isabelle Charpentier, Bruno Chaouat e dalla stessa Michèle Bacholle. Nel libro narrativa, saggistica e giornalismo si alternano in questo ritratto di una vita: dall'infanzia a Lillebonne in Normandia all'adolescenza, dagli studi alla coscienza di sé, dall'aborto al matrimonio, dalla nascita dei figli al divorzio, dal tumore al nuovo amore. Quella che emerge è una donna commovente, lucida e coraggiosa.

"Ho riposto tutto nella letteratura, è lì che risiede l'idea della salvezza non tanto personale, è l'idea di donare, visto che la letteratura è anche un dono che si fa" dice la Ernaux in questa biografia romanzata.

Annie Ernaux - Ritratto di una vita

Sara Durantini

dei Merangoli Editrice

ISBN: 9788898981984

Pag. 154 - 18,00 €