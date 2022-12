‘Esiste il rapporto sessuale?’ di Massimo Recalcati

A differenza del mondo animale, la sfera della sessualità umana appare simile a un collage cubista dove la bussola dell’istinto non funziona. Gli esseri umani si accorgono che in ogni rapporto sessuale il desiderio è strutturato inconsciamente in un fantasma singolare che detta le regole di questo incontro. Gli amanti devono poi prendere atto che il modo maschile e il modo femminile di esporsi alla sessualità non è lo stesso e che questa differenza è foriera di equivoci e disagi: dall’eiaculazione precoce alla frigidità. L’autore quindi, sulla scia di Lacan, si chiede se davvero esista il rapporto sessuale, essendo che ogni rapporto sessuale è innanzitutto rapporto di ciascuno con il proprio fantasma.

Esiste il rapporto sessuale?

Massimo Recalcati

Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832853568

Pag. 208 – 14,00 €