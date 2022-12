‘Esprimi un desiderio’, di Christoph Niemann

Un pacchetto da aprire. Mille fantasie che prendono forma: saranno delle scarpe per vincere una gara di corsa? Il cane che ho sempre sognato? Un drago da cavalcare? Un mantello da supereroe? Dentro la piccola protagonista si agitano speranze, aspettative, e anche la paura di rimanere delusa: e se non è quello che vorrei? Un viaggio nell’universo delle emozioni che ci troviamo ad affrontare tutte le volte che esprimiamo un desiderio.

Christoph Niemann. Nato in Germania nel 1970, è un pluripremiato grafico, autore e illustratore. Realizza copertine per le più importanti riviste americane, tra cui New York Times Magazine e New Yorker. Ha pubblicato libri per adulti e per bambini, alcuni dei quali usciti in Italia per Gallucci (Il cucciolo di dragone) e Motta Junior (Funziona così!).

Esprimi un desiderio

Christoph Niemann

Terre di Mezzo

ISBN: 9791259960344

Pag. 72 - 15,00 €