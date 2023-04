‘Fate i cattivi’, di Errico Buonanno, e le illustrazioni di Caterina Di Paolo

Alle soglie dell’ennesimo Natale in cui si prevedono pochi regali, Pippo e i suoi fratelli studiano un piano perfetto per riuscire ad accaparrarsi una montagna di carbone da vendere al mercato e diventare miliardari: fare i cattivi. Ma non basterà una cattiveria da niente, bisogna essere cattivissimi! Una favola di Natale che svela stupisce, diverte e ci regala un lieto fine che scalda il cuore.

Fate i cattivi

Errico Buonanno

Solferino

ISBN 9788828210023

Pag. 96 – 12,00 €, illustrato, età 8+