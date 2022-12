‘Favole’, di Jean de La Fontaine, illustrazioni di Rébecca Dautremer

Un lupo che pretende di avere sempre ragione. Una tartaruga che, seppur lenta, sa di certo il fatto suo. Un corvo che si crede un cantante prodigioso. Ventisei favole senza tempo che parlano di noi, ci interrogano, ci strappano un sorriso e ci sorprendono grazie all’originale interpretazione di Rébecca Dautremer.

Jean de La Fontaine è stato uno scrittore e poeta francese, famoso soprattutto per le favole con animali come protagonisti.

Rébecca Dautremer è una delle più importanti e amate illustratrici francesi e internazionali. Tra i suoi libri: Principesse, Una Bibbia e Alice nel Paese delle meraviglie (pubblicati in Italia da Rizzoli).

Favole

Jean de La Fontaine, illustrazioni di Rébecca Dautremer

Terre di Mezzo

ISBN 9791259960863

Pag. 80 - 20,00 €