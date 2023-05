‘Filstrup’, di Jaume Copons e le illustrazioni di Òscar Julve

Cosa succede quando in una famiglia di pecore nere c’è una pecora bianca? Linus Filstrup è un ragazzo onesto e i suoi genitori lo mandano dallo psicologo perché ha un problema: è l’unico a non rubare in una famiglia di ladri! E quando un giorno viene accusato di aver rubato un sacco di soldi, Linus non avrà altra scelta che trovare il vero colpevole e “deludere” di nuovo la sua famiglia!

Filstrup

Jaume Copons

Valentina Edizioni

ISBN 9791280891259

Pag. 220 – 13,90 €, illustrato, età 10+