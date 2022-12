‘Gabbiano più gabbiano meno’, di Silvia Borando con le illustrazioni di Marco Scalcione

Due isole: una affollata e rumorosa, l’altra deserta e invitante. Lasciando tutti i suoi compagni sulla prima isola, un gabbiano non troppo conciliante opta per la seconda soluzione, alla ricerca della tanto agognata pace. Si rivelerà la scelta giusta? Una storia dal finale non così scontato, per ribadire che forse in fondo... si stava meglio quando si stava peggio!



Gabbiano più gabbiano meno

Silvia Borando, Marco Scalcione

Minibombo

ISBN 9788898177400

Pag. 36 – 13,90 €, illustrato, età 3+