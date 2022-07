Garbuglio di Garlasco: l'omicidio di Chiara Poggi e i suoi protagonisti sconosciuti

Ci sono casi che più di altri scatenano forti sentimenti. L’omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco, da anni tiene vive le tifoserie di colpevolisti e innocentisti. E ora inizia un nuovo iter giudiziario, perché la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha messo in dubbio la correttezza del processo. Questo libro porta per la prima volta allo scoperto protagonisti della vicenda sconosciuti al pubblico, come una giovanissima e caparbia avvocata e un consulente legale molto sui generis, che decidono di lavorare insieme per scoprire la verità.

Garbuglio di Garlasco

Gabriella Ambrosio

Rubbettino

ISBN 9788849870985

Pag. 184 – 18.00 €.