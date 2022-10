Giochiamo in famiglia di Ellie Dix

Come genitori abbiamo spesso la sensazione di essere in competizione con smartphone e tablet per l’attenzione dei nostri figli: desidereremmo tornare a una relazione concreta in famiglia, ma non sappiamo da dove cominciare. E se i giochi da tavolo fossero dei validi alleati per riconquistare l’attenzione dei nostri figli? Questo è il suggerimento di Ellie Dix, insegnante e appassionata di giochi, che sottolinea come l’uso dei giochi da tavolo possa facilitare la «riconnessione» con i figli. Una guida pratica ricca di suggerimenti e proposte di personalizzazione delle attività indirizzata al miglioramento delle relazioni tra figli e genitori tramite giochi da tavolo classici e moderni.

Erickson

ISBN 9788859026129

Pag. 272 – 16,50 €, illustrato