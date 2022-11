Giulia Caminito racconta Amatissime: La mia vita con cinque scrittrici

Alcuni anni fa Giulia Caminito raccontò di un ‘gioco provocatorio’ che fece in un liceo di Padova. Durante un incontro chiese agli studenti i nomi di dieci scrittori del Novecento. Subito sentì alzarsi un coro di voci: D'Annunzio, Calvino, Svevo, Moravia, Montale, Pavese, Levi. Allora chiese i nomi di dieci scrittrici. Nessuno parlò. "Elsa Morante? La conoscete?". Su un centinaio di ragazzi, soltanto in quattro alzarono la mano. Fu uno shock. "Per fortuna oggi la situazione intorno a Morante è meno drammatica, ma resta il problema dei programmi scolastici, la maggior parte delle scrittrici sono assenti, come se non avessero partecipato alla produzione intellettuale di questo Paese" dice Caminito a Today parlando di Amatissime, da poco uscito per Perrone editore nella collana Mosche d'oro.

La scrittrice, dopo aver vinto nel 2021 il Premio Campiello con il romanzo L'acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) ha deciso di ricostruire le vite di cinque scrittrici: Elsa Morante, Paola Masino, Natalia Ginzburg, Laudomia Bonanni e Livia De Stefani. Attenzione però: non si tratta di un saggio. Caminito ha infatti scelto di intrecciare la propria vita con quella delle scrittrici, rivelando episodi della sua infanzia e dell'adolescenza, fino ai dubbi e alle difficoltà di realizzarsi come scrittrice. Amatissime è quindi un libro ricco di aneddoti e suggestioni, uno scrigno per i lettori che vogliono (ri)scoprire cinque figure importanti della letteratura italiana e capire quanto è lungo il filo che arriva ai giorni nostri. Ma è anche uno sguardo intimo e sincero sulla sua autrice, che ha dovuto faticare non poco per elaborare il proprio vissuto.

"Mi sono esposta, non l'avevo mai fatto. Non è stato semplice mettere insieme le parti autobiografiche con gli studi sulle scrittrici. Per ognuna di loro ho immaginato di costruire un percorso a tappe ipotetiche e reali della mia vita. Ho associato l'infanzia a Elsa Morante, la scrittrice preferita di mia madre ma anche colei che era ritratta in una fotografia appesa in casa e che io, da bambina, credevo fosse una nostra parente. Poi c'è Paola Masino, che rappresenta la scoperta del mondo nel passaggio all'adolescenza, con la quale ho in comune la passione per la moda. Natalia Ginzburg è l'emblema della vita da editor, avvicinandomi a lei ho sentito il peso nel fare oggi un lavoro che è molto diverso dal passato. Laudomia Bonanni è la scrittura nell'età adulta in relazione a cosa mi occupo oggi, proprio per indagare le nevrosi, le inquietudini, le dimenticanze. Infine ricostruisco la vita di Livia De Stefani attraverso testi inediti, poesie, diari, manoscritti originali". È anche grazie a Caminito che sarà possibile studiare l'archivio di De Stefani (della quale non esiste una biografia ufficiale) all'interno della Casa Internazionale delle Donne di Roma.

La Capitale è a tutti gli effetti una protagonista del libro, dove convergono i destini delle cinque scrittrici. "La Roma che hanno vissuto loro, quella del dopoguerra, è una città bombardata, ferita, ma anche estremamente dinamica, dove prende vita la cultura letteraria e non solo del Paese. Oggi vivo in una Roma che mi piace, c'è grande vivacità, alcuni festival diventano momenti di aggregazione, c'è una rete tra scrittrici, drammaturghe, cantautrici. Ma è anche una città faticosa, lacerata, in cui la cultura del benessere non esprime più la forza e la grandezza di un tempo".

Roma, le scrittrici, la crescita personale e professionale. Caminito descrive tutto questo con acume e un senso di speranza che non la abbandona mai. Per questo Amatissime è anche un libro gioioso. Da leggere fino al ‘capolinea’.

Amatissime

Giulia Caminito

Perrone Editore

ISBN: 9788860046611

Pag. 128 - 15,00 €