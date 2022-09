Giusi Battaglia in libreria con 'Giusina in cucina'

L’avventura di Giusi Battaglia, esperta di comunicazione e giornalista, inizia per caso nel mondo della cucina. Durante il primo lockdown Giusina come tanti ha passato molte ore a preparare piatti gustosi e appaganti per la sua famiglia, legati soprattutto alla sua terra di origine: la Sicilia. Grazie a una foto dei suoi sfizi di rosticceria pubblicata sui social network, ha ricevuto un invito da parte del direttore di Food Network a realizzare un piccolo format. Nasce così Giusina in cucina che, in pochissimo tempo, è diventato un programma tv di grande successo. E ora è anche un libro, un viaggio golosissimo tra i piatti più rappresentativi della cultura gastronomica siciliana.

Giusi Battaglia

Cairo

ISBN 9788830901926

Pag. 208 – 19,00 €, illustrato