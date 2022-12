‘Giusina in cucina Viaggio in Sicilia’, di Giusina Battaglia

Continua il viaggio di grande successo di Giusi Battaglia alla scoperta della sua meravigliosa terra, tra tantissime ricette, tutte diverse e speciali a modo loro. Perché la Sicilia è un’isola di grandi ricchezze: un crocevia di culture che hanno lasciato il segno a tavola e non solo, dove oltre al gusto regna anche la bellezza e la tradizione di una terra unica. Non resta che iniziare a leggere e sperimentare ai fornelli, per rifarsi gli occhi e il palato, in un giro tra i piatti più amati dal popolo siciliano e famosi in tutto il mondo.

Giusina in cucina Viaggio in Sicilia

Giusina Battaglia

Cairo

ISBN 9788830902442

Pag. 256 – 20,00 €, illustrato