‘Gli adulti fanno schifo’, di Gina con illustrazioni di Alessio Spataro

«La storia dell’umanità fino a oggi è stata una lotta tra adulti schifosi e nonschifosi. Ma oggi non è più così: ormai esistono solamente gli adulti schifosi. Adulti di ogni tipo, genere, età che pontificano, giudicano, deridono, umiliano, mandano in prigione, picchiano, fanno le guerre, devastano la natura e il pianeta. E allora cosa possono fare i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi, per cambiare il mondo che gli adulti stanno distruggendo?»

Splendidamente illustrato dal fumettista e disegnatore satirico Alessio Spataro (di cui ricordiamo Biliardino nel 2015 e Violeta nel 2017, entrambi pubblicati con Bao) qui alla sua prima prova in un libro per bambini e ragazzi, Gli adulti fanno schifo, scritto da Gina (già autore di Zazen la scimmia spaziale per Momo) è un libro di fantascienza, provocatorio e «urlato», il cui scopo principale è divertire i bambini con una «storia del possibile».

Gli adulti fanno schifo

Gina e illustrazioni di Alessio Spataro

Momo Edizioni

ISBN 9791280298201

Pag. 96 - 10,00 €